Григоришин хочет захватить «Турбоатом»

Российский олигарх Константин ГРИГОРИШИН является инициатором рейдерских атак на ОАО «Турбоатом».

Об этом заявила председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о силах, которым выгодна немедленная приватизация «Турбоатома».

«Григоришин! Это защита от него. Именно он хочет этот объект и он этого не скрывает», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Рейдерская атака на "Турбоатом" была организована непосредственно командой ГРИГОРИШИНА», - отметила председатель ФГИУ.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, в случае, если эта попытка окажется удачной, то ОАО «Турбоатом» ежегодно будет приносить российскому олигарху свыше 100 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые он обнародовал 19 ноября 2008 года во время посещения ОАО «Турбоатом», на протяжении последних лет это предприятие пережило 35 судебных дел и много рейдерских атак.

Напомним, что Кабинет министров Украины включил в список предприятий, чьи акции подлежат продаже в 2009 году, 75,22% пакет акций ОАО «Турбоатом». Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р. Номинальная стоимость 75,22% «Турбоатома» составляет 79 млн. 454 тыс. грн.

Председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает незаконным распоряжение Кабмина о продаже ОАО «Турбоатом».

По ее словам, продажа «Турбоатома» мотивируется поиском эффективного владельца. «Но зачем его продавать, если государство - эффективный владелец и предприятие приносит прибыли», - сказала председатель ФГИУ.

Реальными причинами немедленной приватизации промышленных гигантов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала «удовлетворение аппетитов тех олигархов, которые будут финансировать выборы».

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» - ведущее предприятие по разработке и снабжению энергетического оборудования, входит в состав ведущих турбостроительных фирм мира, вместе с Дженерал Электрик, Вестингауз, Сименс. Общество специализируется на изготовлении паровых турбин для ТЭС и АЭС, гидравлических турбин для ГЭС и ГАЭС, газовых турбин для ТЭС, парогенераторов и другого энергетического оборудования. За время работы ОАО «Турбоатом» изготовлено 164 турбины для 42 АЭС в 42 странах мира общей мощностью 55 млн. кВт, что составляет 13% мирового рынка этой продукции. Государство владеет 75,22% акций предприятия.