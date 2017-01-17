Повышение "минималки" не влияет на колебания курса гривни - премьер

Повышение минимальной заработной платы не влияет на колебания курса гривни, поскольку повышенные зарплаты будут выплачены в феврале, сказал в ходе общения с журналистами премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я предложил бы политиканам и экспертам, которые говорят о том, что минимальная зарплата уже повлияла на курс гривни, посмотреть в зеркало. Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату. Она будет выплачена в феврале. Она никак не могла повлиять на курс, и не будет влиять на курс. Не надо разгонять панику. Надо жить и дать людям нормальную зарплату", - сказал глава правительства.

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Ранее глава правительства подчеркивал, что колебания курса гривни, которые на текущий момент фиксируются на валютном рынке Украины, являются исключительно сезонными, и Национальный банк располагает всем набором инструментов для того, чтобы стабилизировать ситуацию и успокоить настроения на рынке.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, девальвация гривни в текущем году продолжится, и к концу года курс гривни к доллару составит 30-32 гривни/доллар, при этом основные колебания на валютном рынке традиционно ожидаются в начале и в конце года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.