Поживанов назначен замминистра экономики

Михаил ПОЖИВАНОВ назначен заместителем министра экономики Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минэкономики.

Позже эту информацию УНИАН подтвердил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Он уточнил, что М.ПОЖИВАНОВ стал десятым его заместителем.

Напомним, что ранее М.ПОЖИВАНОВ занимал должность председателя Госкомрезерва, которую, согласно сегодняшнего решения Кабинета Министров, занимает Сергей ГАНЖА.