Украина рассчитывает в ближайшие недели получить очередной транш от МВФ - Порошенко

Украина рассчитывает уже в ближайшие недели получить четвертый по счету кредитный транш по четырехлетней программе сотрудничества с основным кредитором страны Международным валютным фондом.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в рамках работы на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Украина к концу 2016 года выполнила все условия предыдущего Меморандума с МВФ, включая национализацию крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк". Я уверен, что в ближайшие недели пройдет заседание Совета директоров по Украине и мы продолжим эффективное сотрудничество. И важно не только получение денег (порядка 1,3 миллиарда долларов - УНИАН), но и тот месседж, который будет послан инвесторам - приходить в Украину", - отметил президент.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также отмечал, что Украина продолжает переговоры с ключевым кредитором - Международным валютным фондом. Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

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В ноябре МВФ обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

В декабре Украина приняла бюджет, а также выполнила одну из важнейших на текущий момент рекомендаций Фонда в части восстановления банковской системы и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк".

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".