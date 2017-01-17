Гройсман пояснил, к кому будут применять штрафные санкции за невыплату зарплат

Штрафные санкции за невыплату зарплат будут применяться только к нарушителям действующего закона о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень.

Об этом в ходе поездки в Черниговскую область сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Жить хорошо должен не только собственник бизнеса, но и его наемные работники. Многие это понимают, но есть и те, кто хочет что-то нахимичить, меньше уплатить наемному работнику. Но закон очень четко говорит о том, что каждый работник должен получать не менее 3200 гривень. И если работодатель не начисляет 3200 гривень, он будет оштрафован. Там серьезные штрафные санкции как наказание тому, кто не платит (зарплату – УНИАН), – сказал Гройсман. – Но я не хочу никого наказывать. Белому бизнесу, который выплачивает честную зарплату, нечего бояться. Я буду его защищать".

Гройсман напомнил, что Кабмин уже принял решение о проведении проверок выполнения закона о повышении минимальной зарплаты и группы для проверок уже созданы – как на государственном уровне, так и не уровне местных властей, которые наделены необходимыми полномочиями.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

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Как подчеркивал премьер-министр Гройсман, повышение зарплат украинцев в текущем году является одной из ключевых задач правительства на этот год. По словам премьера, правительство уже заложило основы роста промышленного производства и развития индустриального потенциала страны, которые позволят работодателям обеспечить рост их доходов. Однако наряду с производственным ростом необходимо обеспечить и рост доходов наемных работников.

При этом Гройсман обратил внимание, что правительство будет пристально следить за выполнением этой задачи и мониторить ситуацию с выплатой зарплат как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. С этой целью в правительстве и на местном уровне созданы специальные рабочие группы по мониторингу ситуации. Одновременно в Кабмине будут следить за тем, чтобы выполнение закона о выплате зарплат не стало дополнительным давлением на честный бизнес. Гройсман пригрозил увольнять чиновников, которые будут превышать свои полномочия и накладывать штрафы на законопослушные предприятия.