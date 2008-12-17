Валютный рынок вновь вошел в неконтролируемую стадию - Astrum

Валютный рынок вновь вошел в неконтролируемую стадию, считает управляющий активами компании Astrum Investment Management Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, «буря на валютном рынке продолжилась в среду». Выход НБУ на межбанк во вторник для удовлетворения заявок на покупку валюты импортерами не смог сбить ажиотаж, отметил О.НЕПЛЯХ. Напротив, подчеркнул он, темпы девальвации гривны только ускорились – национальная валюта потеряла сегодня свыше 10% за день, и курс остановился на уровне 9,4/9,6 грн. за доллар. Рост евро происходил даже более стремительно на фоне обвала американской валюты на мировых торговых площадках, добавил О.НЕПЛЯХ.

Как отметил представитель Astrum, закрытие контрактов импортерами подкрепляется массированной информационной атакой на гривню как со стороны внутренних, так и внешних источников. По его мнению, «выход НБУ сегодня с аукционом, возможно, несколько стабилизирует ситуацию на межбанке завтра, однако давление на гривню остается существенным. Даже если НБУ закрепит свое присутствие на межбанке, психологический фактор пока будет играть в пользу слабой гривни, считает О.НЕПЛЯХ.