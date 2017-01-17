Британия выйдет из единого рынка Евросоюза после Brexit - СМИ

Великобритания выйдет из состава единого рынка Евросоюза и исключает возможность мягкого варианта Brexit, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

В частности, об этом заявила премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, пообещав представить окончательный вариант соглашения в британском парламенте в ближайшее время.

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По словам Мэй, Лондон будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но не будет применять модели, уже используемые другими странами, которые имеют соглашения о свободной торговле с блоком.

"Я хочу четко дать понять: то, что я предлагаю не может означать членство Великобритании в едином рынке… Вместо этого, мы стремимся к максимально возможному доступу к нему и новому всеобъемлющему и амбициозному соглашению о свободной торговле", – подчеркнула премьер.

Процесс переговоров о выходе из ЕС начнется до конца марта и займет около двух лет.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.