Данилюк ожидает $1 миллиард транша от МВФ в начале февраля

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в сумме около 1 миллиарда долларов в начале февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью министра в Давосе (Швейцария) в рамках Всемирного экономического форума.

"Мы планируем получить около 1 миллиарда долларов", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что Украина продолжает реформировать экономику в рамках программы с МВФ, чтобы получить очередные транши кредита, включая принятие госбюджета на 2017 год с допустимым дефицитом в 3% ВВП.

По его словам, также ожидается получение гарантий от США, однако министр не озвучил подробности.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с Фондом.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".