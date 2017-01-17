Птичий грипп: Гонгконг ограничил ввоз мяса птицы и яиц из двух областей Украины

Гонгконг ввел временные ограничения на импорт птичьего мяса и яиц из Одесской и Черновицкой областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания – птичьего гриппа.

Об этом сообщается на сайте гонгконгского Центра по безопасности пищевых продуктов Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды.

Согласно сообщению, за 11 месяцев 2016 года Украина экспортировала в Гонгконг около 2,98 миллиона яиц. При этом поставки отечественного мяса птицы в это государство до сих пор не осуществлялись.

На сайте ведомства отмечается, что Гонгконг также запретил импорт мяса птицы и яиц из Египта, Чехии, Хорватии, Румынии, некоторых регионов Польши, Великобритании, Германии, Индии, Японии и т.д.

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Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.

6 декабря Европейский Союз, а 4 января еще и Беларусь запретили импорт украинского мяса птицы.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.