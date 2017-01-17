Нардеп обнародовал перечень государственных предприятий и учреждений, которые работают с российскими банками

Народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook обнародовал список украинских государственных предприятий и учреждений, которые пользуются услугами российских банков.

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В нем, в частности, государственные гиганты «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Администрация морских портов Украины», «Государственное космическое агентство Украины», ряд угольных предприятий и структуры «Укроборонпрома». Фигуранты перечня обслуживаются в банках, контролируемых Российской Федерацией, имеют в них зарплатные проекты, открытые счета и средства на них, кредитные линии и задолженности. Среди банков, которые предоставляют услуги украинским госструктурам, – «Сбербанк», «Проминвестбанк», «Альфа-Банк», «БМ Банк», «ВТБ Банк».

«Это не только делает зависимыми от агрессора наши государственные компании, но и создает настоящую угрозу национальной безопасности Украины», – подчеркнул Виталий Куприй. Нардеп также призвал власти положить конец такой позорной ситуации.

Напомним, в ноябре прошлого года Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «О прекращении сотрудничества государственных и коммунальных предприятий с банками страны-агрессора» (№ 5383).

По словам политика, Украина должна применить этот механизм влияния на Российскую Федерацию, ведь расширение санкций не дает желаемого результата. В проекте постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров запретить сотрудничество государственных и коммунальных предприятий с дочерними структурами российских банков, провести инвентаризацию счетов таких предприятий и учреждений в банках, контролирующихся РФ.

После этого НБУ должен обеспечить рефинансирование украинских банков, готовых взять на себя кредитные обязательства государственных и коммунальных предприятий в российских финучреждениях. Кроме того, из залога российских банков должно быть выведено все государственное и коммунальное имущество Украины.