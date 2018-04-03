Пенсионный скандал

Пенсионная реформа, начать которую из года в год украинцам обещают с середины 90-х прошлого столетия, в очередной раз напомнила о себе скандалом.

Утром в понедельник, 16 января, Министерство соцполитики распространило пресс-релиз с заявлениями главы ведомства Андрея Ревы, которые он сделал в ходе встречи с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше по поводу пенсионной реформы в Украине. Министр не исключил, что нововведения станут для украинцев шоком, как и новые тарифы на «коммуналку», но без таких шагов обойтись невозможно.

Среди основных нововведений, которые якобы сделают Пенсионный фонд к 2024 году бездефицитным, - единый подход к начислению пенсий, снижение обязательного страхового стажа до 15 с 20 лет, возможность купить страховой стаж, в частности, для тех, кто работает за границей – за 130 тысяч грн (по 704 гривни за каждый месяц в течение 15 лет), запрет работать для тех, кто претендует на пенсию (для того, чтоб получить пенсию, нужно уволиться), перевод выплат пенсионерам-инвалидам в Фонд социального страхования и ревизия этой статьи социальной помощи, новые правила выплат военнослужащим, отмена всех надбавок. По словам Ревы, соответствующий законопроект может попасть на рассмотрение Верховной Рады в марте, а вступить в силу закон может уже в июле текущего года.

Одновременно с этой новостью СМИ распространили сообщение о том, что новый Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, который должен быть подписан для выделения очередного транша, предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет. Сообщение о переговорах Ревы с представителем МВФ было обнародовано и на правительственном портале. Через пару часов его аннулировали и затем последовали заявления вице-премьера Павла Розенко.

Сначала они коснулись взорвавшейся благодаря СМИ бомбы – повышения пенсионного возраста. «Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», - отметил вице-премьер в интервью одному из телеканалов.

По его словам, сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, но это последствия той реформы, которую в 2011 году проводило правительство Януковича – Азарова. И это никак не повлияло положительно на дефицит Пенсионного фонда, который, по сравнению с 2011 годом, существенно вырос – с 40 млрд грн до 150 млрд грн на сегодня.

Вслед за этим, еще одному телеканалу Розенко прокомментировал презентованные Ревой нововведения. «Многое из того, что было наговорено сегодня (на встрече министра Ревы и представителя МВФ, – УНИАН), не имеет никакой перспективы в вопросах проведения пенсионной реформы. В том числе, если у кого-то есть какая-то идея, то она еще не обсуждалась на уровне правительства», - сказал Розенко.

Как бы там ни было, происходящее вызвало недоумение, аналогичное прошлогодней истории. Так, в мае 2016 года в Раду был внесен законопроект №4608 о внедрении накопительной системы пенсионного страхования (2 уровень пенсионной системы) и единых принципов начисления пенсий. Парламентарии должны были рассмотреть документ в декабре, а заработать он должен был, согласно Меморандуму с МВФ, нынешней весной. Подавался законопроект Кабмином, то есть, Рева не мог не быть с ним ознакомлен. Но уже через некоторое время министр заявил, что законопроект не соответствует целям Украины и будет отозван. Разразился скандал, который как-то незаметно сошел на нет, а после и вовсе стих – о пресловутом законопроекте больше не вспоминал ни Рева, ни депутаты Верховной Рады… Никакого голосования, естественно, не было, и дальнейшая судьба документа неизвестна. Вероятнее всего, законопроект болтается где-то между комитетами в напрасном ожидании, что когда-нибудь будет включен в повестку дня.

И вот теперь новый конфуз в социальной сфере. По словам главного менеджера группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галины Третьяковой, все бессистемные заявления главы Минсоцполитики появляются тогда, когда идут очередные переговоры с МВФ. И они говорят о том, что Рева как министр не находит решений по пенсионной ситуации. «Причем его заявления никто не опроверг и не закрепил. Похоже, его инициации пока даже не утверждены Кабинетом министров. Понять невозможно: заявление Ревы – идеи министерства, или об этом говорили в Кабмине? Диалога с экспертами-экономистами и общественностью пока не наблюдается, о новом законопроекте ничего никому не известно», - сказала эксперт.

По ее словам, тема пенсионной реформы, в том числе, нормы относительно увеличения пенсионного возраста, всплыли, поскольку правительство до сих пор ничего в этой сфере не сделало, а сейчас речь идет о новом Меморандуме с МВФ, один из пунктов которого – обязательство по сокращению дефицита Пенсионного фонда.

«Наше правительство так и не нашло вариантов сбалансирования солидарного уровня. А все эксперты-экономисты, которые были задействованы в бюджетном процессе, прекрасно понимают, что отсутствие трансформаций в пенсионной реформе приведет только к увеличению налогового давления на работающее население, либо к уменьшению социальной защиты нынешних пенсионеров. Ситуация усугубляется, а правительство до сих пор не нашло подходов к пенсионной реформе, под реформой подразумевают только косметические вещи», - подчеркнула Третьякова.

Она пояснила, что все разговоры о повышении пенсионного возраста связаны с тем, что власть не объясняет механизмов реформирования пенсионной системы.

Тарас Козак, президент Инвестиционной группы УНИВЕР, тоже считает, что внесшие неразбериху новости, связаны с переговорами с МВФ.

«Ситуация следующая. В последнем меморандуме Украина обязалась до конца 2016 года разработать и внести на голосование в Верховную Раду план пенсионной реформы. Этого не произошло. Теперь же соответствующий законопроект нужно не только внести, а принять до конца марта. И срок его внедрения должен составить 3 года. Вот и появилась пробная, презентованная Ревой, пенсионная реформа – «как черт из табакерки». И раз эта информация была аннулирована с сайта правительства, значит она ни с кем не была согласована», - отметил эксперт.

Вывод напрашивается один – власть никак не может определиться с пенсионной реформой, отсюда и неразбериха. И бездействие верхов вполне понятно - все шаги в «пенсионном» направлении требуют политической воли, так как являются болезненными для населения. Но другого выхода нет, ситуация критическая – Пенсионный фонд представляет собой самую большую дыру в госбюджете. Его дефицит, по прогнозу правительства, составит в 2017 году 150 млрд грн. Это огромная сумма, неподъемная для Украины.

Кроме того, сейчас 10 работающих содержат 12 пенсионеров, что фактически в полтора раза превышает допустимые нормы для солидарной системы. Отсюда и главный вопрос – как правильно провести пенсионную реформу?

Что делать?

Козак считает, что первым шагом в отношении пенсионной реформы должно быть четкое, выписанное на бумаге, представление того, что хочется получить в конце пути. «Проблема в том, что все сейчас сводится к тому, что говорится только о том, что вот здесь подправим, здесь сделаем. А нужно заявить о том, что мы хотим получить в итоге. Пишут законы, не понимая, куда мы идем. Должен быть разработан дизайн пенсионной реформы, затем его нужно обсудить с экспертами и представителями рынка, госведомств, Нацбанка. И только потом писать законы. Нельзя делать все наоборот, как это делается сейчас», - отметил эксперт.

К слову, план пенсионной реформы необходимо было разработать еще вчера. Ситуация ухудшается – растущую армию пенсионеров, особенно на фоне того, что молодежь выезжает за границу в поисках лучшей жизни и экономика не генерирует необходимых средств, уже невозможно обеспечить. Понятно, что ряд шагов пенсионной реформы будут непопулярными, но без этого не обойтись.

«Мы все равно придем к тому, что каждый человек будет обеспечивать свою старость путем накопления вкладов в Пенсионном либо в другом фонде. И если бы это сделали еще, к примеру, в 1995 году, то проблема уже была бы решена. А чем дольше мы будем откладывать пенсионную реформу, тем проблема будет становиться острей, а страна будет оставаться без ресурсов. Весь мир строит дороги, мосты и прочее за счет средств накопительных фондов, с учетом того, что от момента накопления до момента выплат проходит 40 лет. И все это время деньги работают на экономику. У нас же все делается за счет бюджета, или эмиссии», - прокомментировал ситуацию Козак.

При этом он подчеркнул, что, если мы не проведем пенсионную реформу, если не осознаем ее значимость, страна придет к коллапсу, неизбежными будут взрывные революции, что может нести риски для независимости государства.

Еще одна проблема вырисовывается ввиду торможения проведения пенсионной реформы. По словам исполнительного директора международного фонда Блейзера Олега Устенко, не выполнение условий прошлого Меморандума с МВФ в плане обязательств по пенсионной реформе уже вызвало опасение Фонда относительно устойчивости украинской пенсионной системы и это несет немалые риски.

«Фактически Украина находится перед выбором – или она проводит довольно сложную в социальном аспекте пенсионную реформу, несмотря на разговоры о внеочередных парламентских выборах, сокращения доходов населения и критику экономической политики, или она лишается помощи кредиторов. Если мы не проведем пенсионную реформу, то нужно готовиться к разрыву отношений с МВФ. Но тогда встает вопрос – где мы возьмем миллиарды долларов для поддержки экономики. Если мы не будет сотрудничать с МВФ, то этого не сможем сделать ни с одной финансовой институцией», - пояснил ситуацию эксперт.

По его словам, альтернативой может стать выход на внешние рынки, но если мы не будем проводить реформы на высокой скорости, то вряд ли мы подымем наш рейтинг, сейчас он и так находится на 5 ступеней ниже инвестиционного уровня. А это означает, что стоимость заимствований для Украины будет под 8% годовых (у МВФ одалживаем под 3%). Кроме того, в этом году мы должны заплатить более 5% ВВП только за обслуживание наших внутренних и внешних долгов.

Выход, по его словам, один - либо мы рушим советскую пенсионную систему, либо катимся на дно.

Безусловно, то, о чем говорят эксперты, прекрасно знает власть. Вот только никак не может решиться на конструктивные шаги по реформированию пенсионной системы. Отсюда и коллизии в действиях и заявлениях, которые раздражают и вносят панику.

Нана Черная