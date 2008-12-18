Арабские страны Персидского залива введут единую валюту

С предложением как можно быстрее ввести единую валюту и создать объединенный Центральный банк шести арабских нефтедобывающих стран Персидского залива выступил Дубайский международный финансовый центр (Dubai International Financial Centre - DIFC) в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Аль-Иттихад".

Как сообщил газете главный экономист центра Насер ас-Саиди, DIFC уже подготовил доклад, в котором предлагает создать к январю 2010 года валютный союз Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Катара и Омана, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

По его словам, единая валюта залива, пока условно названная "халиджи", на первом этапе могла бы быть привязана к доллару США, а затем - к корзине валют, в которой доллару отводится 45%, евро - 30%, японской иене - 20% и британскому фунту стерлингов - 5%.

Авторы доклада считают, что в условиях мирового финансового кризиса ускорение темпов введения новой единой валюты региона и создания Центрального банка залива послужит защите экономики стран региона и их финансовых рынков от любых будущих потрясений. По мнению Насера ас-Саиди, привязка "халиджи" к корзине валют позволит нефтедобывающим монархиям проводить "гибкую монетарную политику, даст возможность решать внутренние проблемы и противостоять внешним воздействиям".

По сведениям газеты "Галф Ньюс", последний раунд переговоров между аравийскими монархиями в сентябре 2008 года "открыл путь к достижению согласия по вопросу о введении единой валюты". Теперь, как отмечает издание, решение может быть принято на аравийском саммите, который планируется созвать в конце декабря.