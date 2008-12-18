Антикризисные меры оставляют желать лучшего - МВФ

Антикризисные меры, принимаемые по всему миру для предотвращения глобального экономического спада, пока оставляют желать лучшего. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ заявил об этом 17 декабря в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Текст речи распространен в Вашингтоне пресс-службой Фонда, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Дж.ЛИПСКИ, главный смысл его выступления - подчеркнуть необходимость "дополнительных и активных политических мер" по стимулированию экономического роста в мире. Специалист напомнил, что МВФ ранее призывал выделить на эти цели 2% глобального ВВП. Теперь он признал, что многим странам подобная задача не под силу, и соответственно призвал "некоторые крупные страны" увеличить бюджетные расходы в антикризисных целях "существенно больше, чем на 2% ВВП", поскольку другие "вообще не в состоянии сделать какой-либо взнос". Какие страны подразумевались в обоих случаях, Дж.ЛИПСКИ не уточнял.

Уже принятые в разных странах и регионах мира антикризисные меры высокопоставленный представитель МВФ назвал "скорее частичными, чем всеобъемлющими". Для соответствия последнему критерию такие программы, по его словам, должны отвечать сразу трем показателям: поддерживать ликвидность, обеспечивать рекапитализацию финансовых институтов и устранять так называемые «токсичные» /т.е. неликвидные/ активы" с балансовых счетов.

Дж.ЛИПСКИ с сожалением констатировал, что в США и за их пределами продолжается "замедление темпов роста кредитования" и что конца этому процессу "пока не видно". Он призвал "удвоить усилия", чтобы не допустить "дальнейшего существенного ущерба для финансовой системы и мировой экономики".

Представитель руководства МВФ подтвердил, что в январе Фонд собирается вновь пересмотреть в сторону понижения мировой экономический прогноз на ближайшую перспективу.