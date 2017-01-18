В США заявляют о завершении урегулирования дела с Deutsche Bank
Министерство юстиции США заявило о завершении урегулирования дела с Deutsche Bank на 7,2 миллиарда долларов.
Это заявление появилось 17 января, почти через месяц после обнародования банком условий урегулирования, пишет Радио Свобода.
Немецкий банк должен будет заплатить 3,1 миллиарда штрафа наличными и предоставить 4,1 миллиарда в виде помощи проблемным домохозяйствам, заемщикам и пострадавшим гражданам.
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Deutsche Bank обвиняют в том, что он вводил в заблуждение инвесторов при продаже ипотечных ценных бумаг в период между 2006-м и 2007-м годами.
«Deutsche Bank не только ввел в заблуждение инвесторов, он прямо способствовал международному финансовому кризису», – заявляла министр юстиции США Лоретта Линч.
Начальная сумма претензий к Deutsche Bank составила 14 миллиардов долларов. На фоне этого прошлой осенью акции банка падали до рекордных минимумов.
Как и предполагалось, это дело урегулировали до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.