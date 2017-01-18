В США заявляют о завершении урегулирования дела с Deutsche Bank

Это заявление появилось 17 января, почти через месяц после обнародования банком условий урегулирования, пишет Радио Свобода.

Немецкий банк должен будет заплатить 3,1 миллиарда штрафа наличными и предоставить 4,1 миллиарда в виде помощи проблемным домохозяйствам, заемщикам и пострадавшим гражданам.

Читайте такжеDeutsche Bank продает свой британский страховой бизнес за $1,2 миллиарда

Deutsche Bank обвиняют в том, что он вводил в заблуждение инвесторов при продаже ипотечных ценных бумаг в период между 2006-м и 2007-м годами.

«Deutsche Bank не только ввел в заблуждение инвесторов, он прямо способствовал международному финансовому кризису», – заявляла министр юстиции США Лоретта Линч.

Начальная сумма претензий к Deutsche Bank составила 14 миллиардов долларов. На фоне этого прошлой осенью акции банка падали до рекордных минимумов.

Как и предполагалось, это дело урегулировали до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.