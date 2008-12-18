ЕС смягчил правила госпомощи бизнесу

Европейским правительствам будет легче вливать деньги в корпоративный сектор, так как Брюссель на два года смягчил правила, которыми в Европейском союзе регулируется государственная помощь бизнесу, сообщает k2kapital cо ссылкой на Financial Times.

В соответствии с измененными правилами, сумма, которую правительства смогут предоставлять бизнесу, увеличена до 500 тысяч евро на компанию. Они смогут также оказывать помощь в форме субсидированных учетных ставок по займам, более дешевых государственных гарантий и снижения учетных ставок по инвестиционным займам, если они связаны с продуктами, способствующими охране окружающей среды.

Страны ЕС смогут пользоваться этими правилами с 18 декабря до конца декабря 2010 года. Они должны будут ставить Европейскую комиссию в известность о своих программах и получать ее одобрение, однако затем будут действовать в рамках этих программ, не обращаясь к Брюсселю за разрешением по поводу каждой конкретной компании.

"В сочетании с имеющимися возможностями по поддержке разумных инвестиций в устойчивый рост новые меры помогут странам ЕС вернуть экономику в нормальную колею", - заявила антимонопольный комиссар ЕС Неели Кроес (Neelie Kroes).

Новому смягчению правил предшествовали несколько недавних корректировок, призванных облегчить приток помощи в банковский и промышленный сектора Европы, где правительства пытаются урегулировать финансово-экономический кризис.

Ограничение действия новых правил двумя годами призвано гарантировать, что мягкий режим государственной помощи бизнесу не проживет дольше, чем кризис. Еврокомиссия обещает, что в случае необходимости рассмотрит возможность продления этого режима.