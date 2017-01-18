Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,62 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2762,9792 (17 января – 2772,1541)

100 EUR – 2951,9670 (17 января – 2936,8201)

10 RUR – 4,6514 (17 января – 4,6507)

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Как сообщал УНИАН, 17 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,58/27,65 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4885/29,5633 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6298 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 386 сделок на сумму 204,32 миллиона долларов.