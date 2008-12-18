Банк Англии: В Британии возможна нулевая ключевая ставка

10:02, 18 декабря 2008
Финансы
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Банкам потребуются новые вливания

Нулевая ключевая ставка возможна в  Великобритании, а банковскому сектору могут потребоваться новые  вливания капитала, заявил в интервью  газете Financial Times заместитель управляющего Банка Англии Чарльз Бин.

"Мы должны признать, что это возможно, - сказал Бин. - Конечно, ключевая ставка пока находится на  уровне 2% годовых, так что у нас пока есть немного  пространства для действий, но безусловно может случиться так, что  нам придется снизить ее почти до нулевого уровня", - передает k2kapital.

В октябре Банк Англии снизил ключевую ставку на 3 процентных  пункта, и рынки ожидают дальнейшего снижения, поскольку  Великобритания вступает в первую рецессию с начала 1990-х годов.  Бин заметил, что прогноз для британской экономики ухудшается.

На этой неделе ФРС США сократила ставку до диапазона 0,00-0,25% годовых.

"Это спорный вопрос - нужно ли идти прямо до нуля или остановиться  на невысокой положительной отметке; это, в действительности, зависит  от того, как функционируют денежные рынки, - говорит Бин. - И проблема  снижения ставки до нуля состоит в том, что фактически банки не  получают значительной мотивации, чтобы управлять своей  ликвидностью".

Ранее регуляторы предупредили, что сокращение ставки может быть не  столь эффективно для экономики, как это было бы в нормальных  условиях, из-за влияния кредитного кризиса, что усилило слухи о том, что  могут потребоваться более нестандартные меры.

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