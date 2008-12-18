Банк Англии: В Британии возможна нулевая ключевая ставка

Нулевая ключевая ставка возможна в Великобритании, а банковскому сектору могут потребоваться новые вливания капитала, заявил в интервью газете Financial Times заместитель управляющего Банка Англии Чарльз Бин.

"Мы должны признать, что это возможно, - сказал Бин. - Конечно, ключевая ставка пока находится на уровне 2% годовых, так что у нас пока есть немного пространства для действий, но безусловно может случиться так, что нам придется снизить ее почти до нулевого уровня", - передает k2kapital.

В октябре Банк Англии снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, и рынки ожидают дальнейшего снижения, поскольку Великобритания вступает в первую рецессию с начала 1990-х годов. Бин заметил, что прогноз для британской экономики ухудшается.

На этой неделе ФРС США сократила ставку до диапазона 0,00-0,25% годовых.

"Это спорный вопрос - нужно ли идти прямо до нуля или остановиться на невысокой положительной отметке; это, в действительности, зависит от того, как функционируют денежные рынки, - говорит Бин. - И проблема снижения ставки до нуля состоит в том, что фактически банки не получают значительной мотивации, чтобы управлять своей ликвидностью".

Ранее регуляторы предупредили, что сокращение ставки может быть не столь эффективно для экономики, как это было бы в нормальных условиях, из-за влияния кредитного кризиса, что усилило слухи о том, что могут потребоваться более нестандартные меры.