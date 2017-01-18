Отголоски кризиса-2008: Deutsche Bank выплатит $7,2 миллиарда властям и клиентам из США

Немецкий Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения по делу о продаже проблемных ипотечных облигаций банка перед финансовым кризисом 2008 года, пишет "Коммерсант".

Для снятия всех претензий Deutsche Bank обязался выплатить штраф в размере $3,1 млрд. Кроме того, банк должен направить $4,1 млрд на возмещение убытков американским клиентам.

«Этим решением Deutsche Bank привлекается к ответственности за незаконные действия и безответственную практику кредитования, которые причинили серьезный и долгосрочный ущерб инвесторам и американскому обществу. Deutsche Bank не просто ввел в заблуждение инвесторов, он способствовал развитию международного финансового кризиса»,— заявила глава Минюста США Лоретта Линч.

Читайте такжеБайден призвал Украину выполнять требования МВФ и проводить реформы в энергетическом сектореНапомним, изначальная сумма претензий к Deutsche Bank составляла $14 млрд, банк отказался выплачивать эту сумму. Тогда руководство Deutsche Bank сравнивало свое наказание с другими по аналогичным делам — например, к Goldman Sachs Минфин США предъявлял претензии на $15 млрд, а банк заплатил только $5 млрд.