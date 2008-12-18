“План Обамы” может стоить 1 трлн. долл.

После консультаций с экономистами, представляющими весь политический спектр Соединенных Штатов Америки, советники ибзранного президента Барака Обамы работают над двухлетним планом восстановления американской экономики, который может обойтись в 1 трлн. долларов, сообщает Би-би-си.

Это почти вдвое больше суммы, которую изначально называла команда Обамы - 600 млрд.

Ведущие экономисты, в том числе бывший советник кандидата в президенты Джона Маккейна, пришли к выводу, что экономика нужнается в значительно более существенных денежных вливаниях - порядка 1 трлн. долларов в течение двух лет.

Советники Обамы утверждают, что окончательная сумма, которая потребуется новой администрации для борьбы с кризисом, еще не утверждена.

Если она будет очень большой, пакет антикризисных мер может столкнуться с противодействием республиканской оппозиции в конгрессе США.

Речь идет о дополнительных мерах, помимо уже согласованных конгрессом 700 млрд. долларов, которые должны пойти на спасение американской экономики.

Экономисты уверяют, что, если не произвести дополнительные бюджетные вливания, безработица в США может превысить отметку в 9%. Чтобы удержать ее на уровне 7,5%, государству необходимо потратить порядка 850 млрд. долларов.