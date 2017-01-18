Прирост таможенных платежей в декабре составил 4 миллиарда - Гройсман

Прирост таможенных поступлений в декабре 2016 года увеличился вдвое по сравнению с месячными поступлениями в период с августа по сентябрь, и составил 4 миллиарда гривень.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В прошлом году я добился с августа роста уплаты таможенных взносов на 2 миллиарда гривень каждый месяц. В декабре мы добились уже "плюс" 4 миллиарда. Это означает, что мы на 4 миллиарда гривень упразднили множество коррупционных схем", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Премьер также напомнил, что 50% от перевыполнения планов украинских таможен засчитываются в местные бюджеты.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 миллиона долларов. Проект был согласован весной 2016 года.

Премьер ранее оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 миллиардов гривень в год.