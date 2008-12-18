Банк России ослабил рубль

Банк России допустил третье за неделю и четвертое с начала месяца ослабление рубля к бивалютной корзине на фоне стремительного роста евро к доллару на глобальном валютном рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЦБ.

При открытии торгов на ММВБ в четверг котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) снизились до 32,96 рубля с 32,64 рубля вчера вечером, а затем вышли на уровень 33,07- 33,11 рубля. При этом доллар вырос к рублю примерно на 6 копеек с уровня закрытия торгов накануне, а евро - более чем на рубль почти до 40 рублей за евро.

"Похоже, еще одно ослабление. Вчера расширили более чем на процент, сегодня опять есть благоприятная ситуация для продолжения расширения, я имею в виду состояние дел на мировых площадках (евро/доллар)", - цитирует агентство главу отдела трейдинга ING банка Станислава Ярушевичюса.

Накануне ЦБ допустил ослабление рубля к бивалютной корзине на 45 копеек, или примерно на 1,5% до 32,65 рубля, сообщает k2kapital.

Раньше ЦБ расширял границы коридора и, в соответствии с текущим трендом, позволял рублю упасть примерно на 30 копеек к корзине, но последние два дня увеличил темп девальвации валюты почти до 45 копеек, то есть, в полтора раза. "Похоже на то, что процесс ускоряется... 33,11 - есть вероятность, что на этом уровне (офер ЦБ), но пока объемы маленькие ", - сказал Ярушевичюс.

Участники российского валютного рынка ждут дальнейшего ослабления национальной валюты к корзине на фоне роста пары евро/доллар, которая с начала этой недели поднялась почти на 8%.