Госбюджет по доходам перевыполнен на 4,4%

Общий фонд Государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2008 года, по оперативным данным, выполнен по доходам на 104,4%, по расходам (без учета выданных из бюджета кредитов, расходов на обслуживание госдолга и межбюджетных трансфертов) - на 97,5%. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно предоставленной информации, фактические поступления за январь-ноябрь т.г. в общий фонд Госбюджета составили 166,827 млрд. грн.

Из 42-х источников поступлений плановые показатели перевыполнены по 24-м, а по 18-ти доходы недополучены.

По данным Госказначейства, в специальный фонд Госбюджета за январь-ноябрь 2008 года поступления составили 40,056 млрд. грн. или 85% годового показателя.

Объем возмещения НДС из Госбюджета за указанный период составил 31,421 млрд. грн.

Кроме этого, в сообщении указывается, что за январь-ноябрь т.г. открыто и зачислено на счета главных распорядителей средств ассигнований на общую сумму 116,26 млрд. грн., что составляет 97,5% плана на указанный период.

Госказначейство отмечает, что погашение государственного долга и уплата процентов по нему как внешним, так и внутренним кредиторам, в январе-ноябре осуществлялись своевременно. При этом на расходы по обслуживанию госдолга направлено 2,973 млрд. грн., а на погашение госдолга - 4,149 млрд. грн.

Действующий закон о Госбюджете Украины на 2008 год с поправками предусматривает поступление доходов в сумме 231,967 млрд. грн, в том числе общего фонда – 180,783 млрд. грн. Расходы Госбюджета установлены в размере 253,208 млрд. грн., в том числе общего фонда – 200,106 млрд. грн. При этом предельный размер дефицита Госбюджета утвержден в размере 25,020 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 21,523 млрд. грн.).