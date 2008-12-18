Литвин предлагает создать ВСК по ситуации в банковской системе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поручил Комитету ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента подготовить для рассмотрения сегодня вопрос о создании Временной следственной комиссии по ситуации в банковской системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, эта комиссия должна будет вместе с Национальным банком Украины изучить все проблемы и определить меры для улучшения ситуации в этой сфере.

Он отметил: «Ситуация не простая, она сложная». По его словам, комиссия могла бы уже во вторник отчитаться в парламенте о проведенной работе.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в этом вопросе, учитывая ситуацию с курсом гривни, парламенту необходимо быть достаточно осторожным, чтобы не ухудшить ситуацию.