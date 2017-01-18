Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации "Грин Банка" и банка "Аксиома" на 1 год.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Грин Банка" продлевается до 22 января 2018 года включительно, банка "Аксиома" - до 29 января 2018 года включительно.

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Также сообщается, что на соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков - Горбатюк Татьяны в "Грин Банке" и Приходько Юлии в банке "Аксиома".

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Нацбанк принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.