Банки Киева торгуют долларом по 9,00/10,00 грн.
Евро – 12,00/14,00 грн.
Сегодня в коммерческих банках Киева курс доллара в среднем составляет 9,00/10,00 грн., евро – 12,00/14,00 грн.
Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:
«ПриватБанк»: доллар США – 8,60/9,00 грн., евро – 11,80/12,30 грн.;
«Укрсоцбанк»: доллар США – 9,10/10,10 грн., евро – 12,50/15,30 грн.;
«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,90/9,90 грн., евро – 12,90/14,45 грн.;
«Укргазбанк»: долар США – 9,10/10,00 грн., евро – 13,00/14,40 грн.;
«Родовид Банк»: доллар США – 9,00/10,00 грн., евро – 12,00/14,50 грн.;
«Ощадбанк»: доллар США – 8,80/9,30 грн., евро – 11,70/13,00 грн.;
«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,80/9,65 грн., евро – 12,50/13,90 грн.
Нацбанк сегодня вновь понизил официальный курс гривни на 13 копеек – до 7,8648 грн./долл. США. Официальный курс гривня/евро на сегодня составил 11,057122 грн.
Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.
Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.