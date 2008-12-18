Межбанк: доллар открылся 9,25/9,65

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли 9,5000/9,9000.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3265/0,3445, а к 11:00 цены поднялись 0,3370/0,3530. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 27,6029 (+0,0938).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4452/54, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 13,3660/13,9500, к 11:00 цены ушли вверх 13,7435/14,3285.