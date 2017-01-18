Гривня немного укрепилась на межбанке
13:43, 18 января 2017Финансы
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Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 27,5092 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2988/29,4271 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,5092 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 43,52 млн долл.
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