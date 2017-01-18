Собственник "БТА банка" посоветовал украинским предпринимателям инвестировать в инновации

Собственник украинского "БТА-Банка" казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев рекомендует украинским предпринимателям диверсифицировать источники доходов.

По мнению казахстанского бизнесмена, отечественные предприниматели должны инвестировать средства в компании, которые занимаются созданием и продвижением новых технологий на рынке it-технологий и коммуникаций. При этом предпринимателей не должен пугать тот факт, что инновационные технологии могут быть полной противоположностью тому бизнесу, которым они занимаются.

Собственник БТА-Банка (Украина) Кенес Ракишев настаивает, что венчурные инвестиции станут спасательным кругом в период кризиса. Особенно для тех предпринимателей, которые занимаются производством и продажей продукции с низкой добавленной стоимостью. Проще говоря, сырьевой продукции, стоимость которой на международных рынках достаточно волатильна.

По мнению Ракишева, украинские бизнесмены как никто другой заинтересованы в инвестициях в стартапы, поскольку ведущие отрасли экономики, металлургия и агропромышленный сектор, остаются сырьевыми. Оптимальными являются инвестиции в компании, которые разрабатывают инновационные продукты для пользователей сети Интернет и телекоммуникаций.

В качестве успешного примера венчурного инвестирования бизнесмен называет стартап Net Element, который специализируется на мобильных платежах и транзакционных сервисах. Казахстанский бизнесмен не побоялся инвестировать в американский стартап $32 млн. По итогам 2016 года пользователи через сервисы NetElement совершили онлайн покупки на общую сумму $1,6 млрд.

При этом г-н Ракишев раскрывает секрет, что рынок мобильной коммерции в нашей стране превышает сотни миллионов долларов США. Конкуренция среди платных мобильных приложений достаточно низкая. Стартап, который предложит пользователям современное интересное мобильное приложение или программу может сразу закрепиться на рынке, что гарантирует минимальные сроки окупаемости венчурной инвестиции. Главное, чтобы украинские предприниматели преодолели собственные стереотипы по поводу инвестиции в стартапы и сделали правильные, а самое главное, своевременный выбор. Поскольку рынок ІТ-технологий и коммуникаций изменяется каждую минуту, следовательно, промедление может стоить дорого.