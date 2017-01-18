Совет НБУ дал правительству ряд рекомендаций для стабилизации гривни

Совет Национального банка Украины по результатам внеочередного заседания о текущем состоянии валютного рынка решил обратиться к Кабинету министров с предложением пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года, предполагающую наращивание предложения гривни в обращении.

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Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, эта практика может иметь значительные негативные макроэкономические последствия, затрудняя проведение монетарной политики и приводя к потерям государственных финансов.

«Правительству также следует прислушиваться к нашим рекомендациям. Убежден, что их реализация будет способствовать возрождению доверия к банкам, возврату депозитов в банковском секторе, активизации кредитования, а значит, создаст прочную основу для восстановления национальной экономики», - отметил Данилишин.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Совет НБУ рекомендует Кабмину осуществлять среднесрочное прогнозирование гривневой ликвидности Единого казначейского счета и активно управлять остатками на ЕКС за счет заимствований на внутреннем рынке, а также принять меры для равномерного возмещения НДС на протяжении года и в течение каждого месяца.

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Помимо этого, Совет рекомендовал правлению НБУ усилить межведомственную координацию с правительством по разработке механизма продажи (покупки) валюты Министерством финансов на межбанковском валютном рынке без участия Национального банка.

Для более эффективного сглаживания шоков и наращивания международных резервов Совет предложил правлению НБУ продолжить практику валютных интервенций и умеренной денежно-кредитной политики, направленной на достижение среднесрочных инфляционных целей, а также рассмотреть возможность увеличения срока обязательной продажи валютной выручки банками после ее зачисления на распределительный счет.

«Члены Совета Национального банка пришли к единому мнению, что текущие колебания обменного курса будут иметь незначительное влияние на развитие инфляционных процессов и выполнение задач Основных принципов денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу. Поэтому Совет Национального банка Украины призывает не поддаваться паническим настроениям, которые нагнетают отдельные эксперты и политики», - резюмировал Данилишин.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 18 января, к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, девальвация гривни в текущем году продолжится и к концу года курс гривни к доллару составит 30-32 грн/долл., при этом основные колебания на валютном рынке традиционно ожидаются в начале и в конце года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.