Ющенко призвал Минфин и НБУ обеспечить стабильный курс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Министерство финансов и Национальный банк Украины совместными действиями должны обеспечить стабильный курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что главной целью сегодняшней встречи был вопрос оценки возможностей НБУ и Минфина относительно стабилизации на финансовом рынке, а также согласование совместных действий по выделению ресурса на выплаты пенсий, зарплат и других социальных расходов.

Президент в который раз отметил, что сегодня гривня «серьезно передевальвирована», «и главная проблема, главная атака, которая сегодня идет, – это психологический фактор. Нет доверия к курсу, нет ощущения тенденций, которые будут на валютном рынке».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для такой ситуации нет объективных оснований, поскольку сегодня на украинские счета валюты поступает больше, чем списывается с консолидированных счетов субъектов хозяйствования. «Мы каждый день накапливаем валюту на балансах банковской системы – это говорит о том, что валютно-экспортные операции вернулись в пользу Украины, что темпы экспорта сегодня выше, чем темпы импортных операций», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что это является «фундаментальной новостью», которая это говорит о том, что в Украине нет оснований экономического объективного характера для существующего спроса на валюту.

Он в который раз отметил, что основные риски сегодня идут от наличного рынка. «Он формирует сегодня все провокации», - сказал Президент. Глава государства отметил, что НБУ и Минфин должны делать все, чтобы убедить людей и стабилизировать таким образом гривню.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что за последние три месяца было снято депозитов более, чем на 3 млрд. дол. На такую же именно сумму была приобретена валюта. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Минфин и НБУ должны предпринять решительные шаги, чтобы дать положительные сигналы для стабилизации гривни.