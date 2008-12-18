Банки за валютные нарушения лишат лицензий

Национальный банк Украины осуществит проверку подавляющего большинства украинских банков и будет лишать их лицензий в случае выявления нарушений с валютными операциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам после встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

По словам Президента, в ближайшие дни НБУ радикально усилит контроль за банковской системой, в частности, уже проверяются 18 банков.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет проверена «львиная доля» украинских банков. В частности, они будут проверяться относительно обоснованности проведения кредитных операций, соблюдения действующего законодательства по обслуживанию депозитов и тому подобное. «Я как Президент заявляю, что в случае выявления нарушений эти банки должны быть лишены лицензии, кто на 3 месяца, кто на 6, а кто навсегда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что Нацбанк планирует интенсифицировать проверку банков с тем, чтобы они «вели себя корректно и в первую очередь удовлетворяли потребности, связанные с экономическими процессами на валютном рынке, в том числе через наличный курс».

Председатель НБУ также сказал, что в отношении банков, которые вели себя некорректно в осуществления антикризисных мероприятий, будут применяться меры административного характера.