СК «Оранта» выпустит глобальные депозитарные расписки

Третьего декабря 2008 года с целью повышения ликвидности ценных бумаг компании и расширения базы акционеров была запущена программа выпуска глобальных депозитарных расписок, согласно Правилу S в отношении акций НАСК «Оранта» (Reg S GDR). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что программа призвана облегчить иностранным инвесторам доступ к приобретению акций украинских компаний, в то же время позволяя им осуществлять операции с деноминированными в долларах США ценными бумагами, торговля которыми ведется через системы Euroclear Bank SA и Clearstream Banking Luxembourg.

По информации страховщика, банком-депозитарием для программы выпуска депозитарных расписок НАСК «Оранта» стал Deutsche Bank Trust Company Americas. Банком-хранителем для обслуживания программы был избран Акционерный банк «ИНГ Банк Украина». Брокером в сделке выступила компания Dragon Capital. Юридические услуги предоставила украинская юридическая фирма «Саенко-Харенко».

Также сообщается, что депозитарные расписки будут доступны широкому кругу международных инвесторов вне США. Торговля расписками будет осуществляться на внебиржевом рынке. Коэффициент конвертации составляет 1:1, т.е. 1 глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении 1 простой именной акции НАСК «Оранта». Дополнительная эмиссия акций в рамках программы глобальных депозитарных расписок не предусмотрена.

Программа выпуска депозитарных расписок ограничена 24,99% акций НАСК «Оранта», что по состоянию на 3 декабря 2008 года составляет 7 477 008 штук. Ранее Наблюдательный совет и Правление НАСК «Оранта» приняли решение о проведении необходимых организационно-юридических мероприятий, связанных с выпуском депозитарных расписок на акции компании.

«В последние годы множество иностранных инвесторов проявило интерес к развивающимся рынкам вообще и к Украине в частности, – отметил председатель Наблюдательного совета НАСК «Оранта», президент ООО «ИМГ Интернешнл холдинг компани» Олег СПИЛКА. - Определённая доля наших акций уже находится у международных институциональных инвесторов. И мы считаем, что в наших акциях заложен большой потенциал на этом важном рынке».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет 676 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

Объем страховых выплат НАСК «Оранта» на 1 октября т.г. достиг 262,2 млн. грн., общий объем страховых платежей - 703,5 млн. грн.