Нацбанк действует в отношении Бахматюка предвзято и неадекватно, - Concorde Capital

Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, комментируя открытое письмо бизнесмена к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет Главком.

«Мы видим неадекватные нападки Нацбанка на Бахматюка, озвучивание нереальных цифр задолженности Бахматюка непонятно перед кем. Цифра 38 миллиардов долгов (на которую ссылается глава Нацбанка. – Ред.) базируется на абсолютно непрофессиональных выводах. Есть признаки того, что НБУ по отношению к Бахматюку действует предвзято, неадекватно давит на него», - считает Паращий.

Представитель Concord Capital отметил, что обращение бизнесмена к руководству страны также адресовано и зарубежным инвесторам, поскольку размещено и на английском языке.

«Возможно, что адресатами обращения являются не только президент и премьер-министр, с которым Бахматюк регулярно встречается. Целевая аудитория - кредиторы его агрокомпаний, - говорит Паращий. - Заявление является и предупреждением кредиторам, что если президент и премьер-министр не вмешаются в ситуацию, то у него не останется возможности отвечать по своим обязательствам».

При этом, по словам Александра Паращия, информационные атаки со стороны НБУ не отразились на репутации Олега Бахматюка среди бизнеса, а развернутая против бизнесмена кампания не сказалась на финансовом положение агрохолдинга Ukrlandfarming.

«Бахматюк выигрывает суды, инициированные Нацбанком. У полиции и прокуратуры вопросов к нему нет. Поэтому позиция самого руководителя НБУ относительно Бахматюка не имеет решающего влияния на финансовое состояние агрохолдинга Ukrlandfarming. Информационные атаки, инициированные главой НБУ, не уничтожают репутацию Бахматюка», - отметил аналитик.

Паращий также акцентирует на том, что обнародованная Олегом Бахматюком информация о махинациях Валерии Гонтаревой с облигациями, которые были списаны с баланса банка «Финансовая инициатива», должна стать поводом для расследования правоохранительных органов. В случае же подтверждения фактов не могут не последовать кадровые решения относительно руководства Нацбанка.

«Если обвинения Бахматюка в том, что Гонтарева лично заработала на перепродаже облигаций, которые были на балансе банка «Финансовая инициатива», окажутся правдой - это очень серьезное основание для этого, чтобы Гонтареву снять», - отметил Александр Паращий.

Как сообщалось, председатель совета директоров крупнейшего в Украине агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Он заявил, что в течение 2,5 лет его компания подвергается рейдерским, информационным и юридическим атакам, а также финансовому давлению со стороны НБУ.

В частности, глава Нацбанка использует служебное положение и распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу, наносит ущерб компании, в которой трудятся 37 тыс. человек, и угрожает экономической стабильности страны. Бахматюк заявил, что в 2014 году Нацбанк спровоцировал банкротство обоих аффилированных с Ukrlandfarming банков («Финансовая инициатива» и VAB Банк).

«Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую «дыру» в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями. Это фактически стало формальным основанием для введения временной администрации», - отмечает бизнесмен. По информации Бахматюка, часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была Гонтарева. «Можно со всей уверенностью сказать, что на введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой», - заявил Бахматюк.