Рост ВВП России в 2009 г составит 2,4%

Базовый сценарий развития экономики в 2009 году предполагает рост ВВП на 2,4%, снижение промышленного производства на 3,0%, плавное повышение тарифов на газ и неизменность решений в отношении тарифов на электроэнергетику, сообщает k2kapital.

Об этом сообщили в среду российские СМИ со ссылкой на министра экономического развития Эльвиру Набиуллину по итогам совещания по экономическим вопросам у президента.

На этой неделе министр финансов РФ Алексей Кудрин сказал, что экономический рост в России в 2009 году не превысит 3,0%, но рецессии в российской экономике пока нет.

"Нами подготовлены три сценария: два инерционных, которые отличаются ценой на нефть, и базовый прогноз с ценой на нефть $50, а также дополнительными мерами по поддержке развития экономики", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

"До конца этого года на основе этого прогноза будет уточнен прогноз доходов и расходов бюджета на 2009 год, а изменения в бюджет будут внесены в начале следующего года", - заметила глава Минэкономразвития.

Рост экономики РФ в 2008 году запланирован на уровне 6,8%.

Набиуллина также прогнозирует, что курс рубля к доллару в 2009 году составит 30,8-31,8 рубля за $1, рост реальных доходов населения - на уровне 2,5%.