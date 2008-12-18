НБУ и Минфин обещают ”укротить” валютный рынок. Премьер идет дальше, а Порошенко отчитывается

Валютный рынок продолжает трясти, ажиотаж растет с каждым днем. Не помог даже выход, правда впервые через две недели, на межбанк Национального банка - вроде бы курс гривня/доллар должен снизиться, но отнюдь… Валютный рынок в среду вновь вошел в неконтролируемую стадию. Эксперты и участники рынка рост курса доллара в последние дни связывают с расширением гривневой ликвидности на рынке за счет высвобождения ее со счета Госказначейства, погашением долгов за газ, выполнением контрактов импортерами в конце года. Вместе с тем, все ждут реакцию на эту ситуацию со стороны НБУ. И она наступила, правда, в ходе сегодняшней встречи главы Нацбанка Владимира Стельмаха, министра финансов Виктора Пинзеника и главы «Нафтогаза» Олега Бубины с Президентом.

Меры по стабилизации курса гривни ужесточаются

Результаты общения заявлены. Так, по словам Председателя Национального банка, НБУ ужесточит меры по стабилизации курса гривни. В.Стельмах подчеркнул, что в среду, 17 декабря, НБУ выяснял спрос на валюту, в том числе и относительно расчетов за газ. «Выяснилось, что те кросс-дефолты, которыми пугали нас, они снимаются, и у нас есть возможность определиться с теми интервенциями, какие мы будем осуществлять до конца года», - сказал В.Стельмах.

В то же время, он подчеркнул, что будет осуществляться и ряд неприятных для кое-кого мер. Как пример, он привел ситуацию с «Укртелекомом», который, по его словам, почти 4 года не распределял свои дивиденды, а сейчас заявляет, что будет распределять депозиты на сумму приблизительно 8 млн. грн. «Это безусловно удар, который может спровоцировать безосновательную девальвацию курса, поэтому мы будем принимать меры – если так, то пусть он («Укртелеком») выводит свои дивиденды за все четыре года. Это я вам как пример говорю», - сказал В.Стельмах, подчеркнув, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

Напомним, Кабмин передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда госимущества в управление Министерства транспорта и связи и внес его в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году. Кабмин также утвердил финплан ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что предприятие получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов в этом году, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.

Стельмах также отметил, что Нацбанк существенно уменьшит изготовление новых денег и рефинансирование банков. Он подчеркнул, что ранее НБУ закрывал проблемы банков, в которых шел большой отток валютных депозитов, но, по мнению председателя Нацбанка, уже прошло достаточно времени для того, чтобы банки «сориентировались и осуществляли мероприятия по сдерживанию оттока депозитов». И это не последние меры НБУ. По словам главы Нацбанка, с понедельника, 22 декабря, вступит в силу решение правления Нацбанка, которое изменит организационное построение валютного рынка.

Аукционы, рефинансирование и контроль

Министр финансов Виктор Пинзеник продолжил новости в курсовой политике. С сегодняшнего дня, по его словам, Национальный банк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, сегодня с 8,95 грн. за долл., завтра - 8,7 грн. за долл. При этом, как подчеркнул В.Пинзеник, официальный курс доллара не будет изменяться (на сегодня НБУ установил курс 7,86 грн. за доллар) . Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы, а совместные действия НБУ и Минфина позволят в ближайшее время значительно снизить рефинансирование коммерческих банков.

Также чрезвычайно важным является и то, что стороны договорились - НАК «Нафтогаз» не будет принимать участия в межбанковском валютном рынке. По словам В.Пинзеника, все операции по приобретению валюты будет осуществлять непосредственно НБУ.

Усилится также контроль деятельности финансовых учреждений. Президент в ходе встречи заявил, что Национальный банк осуществит проверку подавляющего большинства украинских банков и будет лишать их лицензий в случае выявления нарушений с валютными операциями. По его словам, в ближайшие дни НБУ радикально усилит контроль за банковской системой, в частности, уже проверяются 18 банков.

В этой связи стоит отметить, что ранее председатель Нацбанка Владимир Стельмах, говоря о развитии курсовой ситуации в Украине, заявил, что если население начнет возобновлять свои валютные депозитные вклады в банки, то гривня будет постепенно укрепляться. Именно при таком условии, по его мнению, курс может вернуться к границе 6 гривень за доллар. Но спрогнозировать хотя бы на ближайшую перспективу ситуацию тогда он не решился.

Ситуация на рынке

Между тем, как отмечают эксперты рынка, среда стала днем очередного резкого падения гривни – в конце дня заявки выставлялись по курсу выше 9,30, что более чем на 1 грн. выше средней цены закрытия вторника. По мнению управляющего активами компании Astrum Investment Management Олега Непляха , торги показали, что участники рынка перестали реагировать на действия НБУ.

Он отмечает, что впервые за месяц гривня сделала такой стремительный прыжок вниз в день проведения валютного аукциона. Ранее Нацбанку удавалось сдерживать падение или даже укреплять гривню продажей доллара. По его словам, вчера гривна падала, несмотря ни на аукцион, ни на прямую продажу валюты Нацбанком во вторник, ни на заявления НБУ о планируемых на вторую половину декабря интервенциях. Противоречия между заявлениями и действиями обесценили роль позиции Национального Банка, что подрывает доверие к банковской системе в целом.

Причинами роста доллара эксперт называет спрос на него «Нафтогаза», которому предстоит погасить до 2,8 млрд. долл. долга перед Газпромом, закрытие контрактов импортерами в конце года и свободная ликвидность, вызванная размещением бюджетных средств на счетах банков. По-прежнему большую роль играют панические настроения на фоне ускорения падения ВВП и пессимистического прогноза Секретариата Президента о выполнении госбюджета. Как считает эксперт, курс 7,5, который все еще воспринимается рынком как целевой на 2009 г., не устоит в случае огромного дефицита бюджета. Все будет зависеть от того, пойдет ли правительство на покрытие дефицита за счет кредитных ресурсов при помощи НБУ, что вызовет резкий рост денежной массы.

Он также отмечает, что макроэкономические показатели на 2009 г., утвержденные правительством в среду, не вселяют оптимизм. Вразрез с обещаниями удержаться от популизма при планировании бюджета на следующий год, Камбин утвердил сверхоптимистичный прогноз: рост ВВП на 0,4% и сохранение прогноза инфляции на 9,5% за год. «Мы надеемся, что либо эти прогнозы не пойдут в основу бюджета, либо бюджет в 2009 г. будет пересмотрен, иначе дефицит бюджета поставит серьезную подножку гривне», - Олег Непляха.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились к 9,3000/9,6500. К закрытию ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.

В 15:00 НБУ объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 8,8700.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,3265/0,3445, а к 11:00 цены поднялись до 0,3370/0,3530, и к 12:00 достигли уровня 0,3400/0,3550. К закрытию торгов цены упали до 0,3300/0,3450. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5181 (+0,0090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4452/1,4454, а к 15:10 выросли 1,4611/1,4613. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,3660/13,9500, к 11:00 цены ушли вверх до 13,7435/14,3285, а к 12:00 снизились до 13,6095/14,1275. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH вновь устремились вверх - 13,9515/14,3230.

НБУ на 19 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 18 декабря – 786.4800)

100 EUR – 1151.5654 (на 18 декабря – 1105.7122)

10 RUR – 2.8537 (на 18 декабря – 2.8579)

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Сегодня состоялась незапланированная пресс-конференция Юлии Тимошенко

Журналисты ожидали, что премьер выскажется в первую очередь по газовой проблематике, учитывая утренние резкие заявления Куприянова и Медведева. Однако, основной акцент в своих заявлениях премьер сделала на финансово-курсовую политику. Это выглядело несколько вдогонку утренним невнятным заявлениям Секретариата Президента насчет возможных кадровых перестановок в НБУ и потоку новостей из аэропорта "Борисполь" от Президента, министра финансов и Главы НБУ, однако придало ситуации еще больше остроты и пикантности...

Премьер-министр обвинила НБУ в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни. В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организуются с помощью поддержки НБУ и некоторых банков, в частности банку «Надра». Она также отметила, что все это происходит при поддержке Секретариата Президента.

Премьер-министр обратилась к Президенту Украины с требованием немедленно уволить В.СТЕЛЬМАХА и все правление НБУ: «Я требую от Президента прекратить покрывать эти вещи, прекратить зарабатывать на этих вещах и поставить на этом точку, а также требую от Президента подать на увольнение председателя НБУ и отстранить от власти все правление». Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что исключительно Президент отвечает за деятельность как председателя Нацбанка, так и НБУ в целом, поэтому именно Президент должен нести ответственность и принимать решение о смене руководства НБУ.

Юлия ТИМОШЕНКО также обещает обратиться в международные организации, которые расследуют «отмывание денег», если НБУ срочно не стабилизирует курс гривни. Она отметила, что действия НБУ можно расценить «как банальное уголовное преступление», по которому должно быть открыто уголовное дело.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет эмиссию – по сути, печатание денег. По информации премьера, на сегодняшний день объем такой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн. По ее данным, распределение этих 40 млрд. грн. среди коммерческих банков проходило таким образом, что главные финансовые потоки были сосредоточены в отдельных банках, «которые входили в систему построения масштабных спекулятивных операций с курсом гривни».

«Я могу назвать несколько банков, но на одном хочу остановиться», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», и затем банк выкупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного.

«Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, имитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% от общей суммы финансов, которая выделялась Нацбанком отдельному банку».

Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того чтобы они заработали побольше, «сейчас нужно обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надра», почти миллиард долларов лежит и ждет того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, которую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и состоится запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только на одной сделке банк «Надра» заработает 0,5 млрд. долл.

Премьер сообщила, что у нее есть все документы, которые подтверждают эти сделки, и они будут переданы для расследования как в парламент, так и в другие контролирующие учреждения. Однако журналистам документы не продемонстрировала.

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Порошенко по результатам сегодняшнего совета правления Нацбанка сделал ряд заявлений

В частностии он сообщил, что вчера НБУ продал НАК «Нафтогаз Украина» из своих резервов 800 млн. долларов США по официальному курсу. Целью этой операции стало предотвращение чрезмерного спроса на межбанке из-за выхода «Нафтогаза» с покупкой валюты.

Петр ПОРОШЕНКО также сообщил, что совет Национального банка Украины предложил ряд действий, которые, по мнению членов совета, должны стабилизировать курс национальной валюты. В частности, предлагается возобновить обязательную продажу валютной выручки, а также сократить сроки ее возвращения.

Также совет НБУ предлагает ограничить объемы валютного кредитования. П.ПОРОШЕНКО считает, что в нынешней ситуации валютное кредитование физических лиц является нецелесообразным.

По словам П.ПОРОШЕНКО, для разработки в практической плоскости этих предложений создана рабочая группа. Они будут оформлены в виде законопроектов. Что касается валютной выручки, по ограничению валютного кредитования достаточно будет нормативных актов Национального банка.

Золотовалютные резервы Украины имеют качественную структуру и высокий уровень ликвидности, заявил также Петр ПОРОШЕНКО. Он опроверг информацию, которая была обнародована в некоторых СМИ, о якобы плохом состоянии золотовалютных резервов и о существовании в их структуре проблемных активов.

П.ПОРОШЕНКО заявил, что инструменты в американской валюте, которые находятся в структуре резервов, имеют хорошую доходность, уровень ликвидности всех инструментов очень хороший и в структуре не присутствует ни один инструмент с рейтингом ниже А. По его словам, золотовалютные резервы проверял внешний аудитор в начале 2008 года. Кроме того, соответствующий аудит был применен перед началом сотрудничества с Международным валютным фондом. «Они подтвердили безопасность и ликвидность золотовалютных активов», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Помимо этого, глава совета НБУ заявил, что в 2009 году объем погашения украинских внешних обязательств составит 29 млрд. долл. Объем погашения обязательств в первом квартале следующего года оценивается в 6,734 млрд. долл. В том числе обязательства коммерческих банков – 3,842 млрд. долл., корпоративного сектора – 2,386 млрд. долл., госсектора – 0,506 млрд. долл.

(УНИАН)