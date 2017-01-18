У НБУ забрали контроль над полиграфическим комбинатом "Украина", который печатает паспорта

Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом «Украина», занимающимся производством ценных бумаг, от Национального банка к Министерству экономического развития и торговли.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» … из управления Национального банка в сферу управления Министерства экономического развития и торговли», - говорится в постановлении.

Справка УНИАН. «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» был создан в 1992 году путем реорганизации и перепрофилирования полиграфкомбината «Молодь», расположенного в Киеве. После перепрофилирования комбинат начал изготовлять документы, удостоверяющие личность, марки акцизного сбора, документы об образовании, ценные бумаги, почтовые марки и др.

Сегодня комбинат производит в том числе бланки паспортов гражданина Украины нового образца в форме пластиковой ID-карты.