У НБУ забрали контроль над полиграфическим комбинатом "Украина", который печатает паспорта
Кабинет министров передал контроль над комбинатом Минэкономразвития.
Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом «Украина», занимающимся производством ценных бумаг, от Национального банка к Министерству экономического развития и торговли.
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Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» … из управления Национального банка в сферу управления Министерства экономического развития и торговли», - говорится в постановлении.
Справка УНИАН. «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» был создан в 1992 году путем реорганизации и перепрофилирования полиграфкомбината «Молодь», расположенного в Киеве. После перепрофилирования комбинат начал изготовлять документы, удостоверяющие личность, марки акцизного сбора, документы об образовании, ценные бумаги, почтовые марки и др.
Сегодня комбинат производит в том числе бланки паспортов гражданина Украины нового образца в форме пластиковой ID-карты.