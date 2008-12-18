НБУ ограничит рефинансирование банков

Национальный банк Украины существенно уменьшит изготовление новых денег и рефинансирование банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ заявил после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

По его словам, НБУ будет проводить более оптимальную, сдержанную монетарную политику. «Это значит, что вопрос выпуска новых денег, рефинансирования и так далее, будет более ограничен», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что ранее НБУ закрывал проблемы банков, в которых шел большой отток валютных депозитов, но, по мнению председателя Нацбанка, уже прошло достаточно времени для того, чтобы банки «сориентировались и осуществляли мероприятия по сдерживанию оттока депозитов».

«Мы считаем, что уже пришел период, когда можно воздержаться от такого массового рефинансирования для закрытия их проблем текущей деятельности», - сказал В.СТЕЛЬМАХ, добавив, что НБУ будет повышать «цену нашего рефинансирования».

«Цена нашего рефинансирования будет задействована по двум направлениям – это повышение учетной ставки», вторым направлением будет то, что банки должны закрывать свои проблемы текущими резервами через дополнительную эмиссию, сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ подчеркнул, что коммерческие банки продолжают использовать средства рефинансирования для работы на валютном рынке.

«У нас сегодня есть существенное несоответствие объемов спроса, которые подаются на рынок, и объемов валюты, которая фактически пересекает границу. Таким образом, имеют место существенные спекуляции», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что банки продолжают использовать средства рефинансирования для покупки валюты на межбанке, что отрицательно отражается на курсе национальной валюты.

«Есть определенная зависимость между объемами рефинансирования, которые предоставляются Нацбанком, и валютообменным курсом. Потому у нас есть подозрение, что все-таки существует механизм, в соответствии с которым часть средств, предоставляемых банкам в виде рефинансирования, попадает на валютный рынок, и создает таким образом давление на курс», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

По мнению Секретариата, Нацбанк должен проводить рефинансирование комбанков только на уровне, необходимом для осуществления платежей, и «ни на копейку больше».