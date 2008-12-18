Банки обяжут вначале выкупать валюту клиентов

Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что с понедельника, 22 декабря, вступит в силу решения правления НБУ, которое изменит организационное построение валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В.СТЕЛЬМАХ пояснил, что в соответствии с решением банки будут выкупать валюту, которую их клиенты предлагают на продажу, а потом будут ее продавать. «Мы исходим из того, что банки как агенты валютного контроля и финансовые посредники, и это их обязательство быть на рынке непосредственно субъектом валютного рынка», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он высказал надежду, что эти меры окажут существенное позитивное влияние на стабилизацию валютного курса.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что, благодаря этому решению, курс доллара будут формировать не отдельные банки или продавцы валюты, поскольку станет невозможным выходить на межбанк «с провокационными заявками» на продажу валюты. «Меры, которые были приняты, исключат такие возможности провокационного характера и это тоже будет успокаивать рынок, и курс будет стабилизирован», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ.