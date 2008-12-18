НБУ будет выходить на аукционы ежедневно

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, сегодня с 8,95 грн. за долл., завтра 8,7 грн. за долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК после встречи, которую сегодня провел Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с ним, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В частности, В.ПИНЗЕНИК отметил, что НБУ и Минфин согласовали позицию, согласно которой Нацбанк сегодня выйдет на валютный рынок и будет продавать доллар по курсу 8,95 грн., завтра НБУ выйдет на валютный рынок и будет продавать доллар по 8,7 грн. При этом, сказал В.ПИНЗЕНИК, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

В.ПИНЗЕНИК сказал, что НБУ и Минфин будут осуществлять шаги, которые позволят в ближайшее время значительно снизить рефинансирование коммерческих банков. «Повышение ставок по кредитам устроят в два раза, размещение депозитных сертификатов центрального банка и повышения ставок по этим депозитам на 20%», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Также чрезвычайно важным является то, что стороны договорились о том, что НАК «Нафтогаз» не будет принимать участие в межбанковском валютном рынке. По словам В.ПИНЗЕНИКА, все операции по приобретению валюты будет осуществлять непосредственно НБУ.

Министр также рассказал, что в ходе встречи речь шла и о повышении учетной ставки, «это сторона относительно спроса на доллар».