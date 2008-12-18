Экономика США начнет восстанавливаться в конце 2009 г

Экономика США, скорее всего, начнет восстанавливаться в конце следующего года или же в начале 2010 года, хотя этот сценарий ни в коей мере не является неизбежным, заявил в четверг управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в интервью испанской газете Expansion.

"Существует достаточная вероятность... того, что экономика США начнет возрождаться в конце 2009 или начале 2010 года", - отметил он, передает k2kapital.

Это мнение основывается на том, что жилищный рынок возможно достиг дна, а спрос реагирует на финансовые стимулы. Однако Стросс- Кан добавил: "Мы признаем, что вероятность восстановления не является бесспорной".

Если американский рынок недвижимости продолжит падение, нельзя будет исключить возникновение дефляции, добавил бывший министр финансов Франции.

"Мы переживаем резкий спад активности и должны использовать все доступные нам инструменты, чтобы единовременно достичь трех целей, первая из которых - это восстановление стабильности и доверия на национальных финансовых рынках", - заметил финансист

Он повторил, что МВФ сократит прогноз мирового экономического роста, который сейчас составляет 2,2%, и снова подверг критике правительства за то, что они не обеспечивают достаточных стимулов для возрождения доверия потребителей.

План Евросоюза потратить на поддержку экономики сумму, эквивалентную 1,5% ВВП, слишком скромен, полагает Доминик Стросс-Кан.

МВФ рекомендует мировым правительствам выделить 2% мирового ВВП или $1,2 трлн. для того, чтобы снизить риск глобальной рецессии.