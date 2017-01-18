НБУ ввел новые требования по оценке банками кредитного риска

НБУ напомнил, что в 2016 году банки применяли данные требования в тестовом режиме. В это же время продолжалась дискуссия между банками и НБУ относительно отдельных положений этого нормативно-правового акта. Обработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в постановление.

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В частности, регулятор отсрочил внедрение отдельных признаков высоких кредитного рисков до начала 2019 года, урегулировал вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП, установил условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает.

Кроме того, НБУ расширил перечень инструментов обеспечения выполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности, предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов.

Регулятор также разрешил банкам использовать в работе финансовую отчетность заемщиков, полученную с открытых источников информации.

«Эти изменения позволят более полно учесть текущие обстоятельства, в частности, особенности посткризисной работы с заемщиками», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле 2016 года усовершенствовал подход к оценке банками ожидаемых потерь от кредитных рисков. Положение устанавливает четкие детализированные правила и общие принципы оценки кредитного риска. В 2016 году положение применялось в тестовом режиме.