Противоречия между заявлениями и действиями обесценили роль НБУ

Среда стала днем очередного резкого падения гривни – в конце дня заявки выставлялись по курсу выше 9,30, что более чем на 1 гривню выше средней цены закрытия вторника. Торги показали, что участники рынка перестали реагировать на действия НБУ. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании Astrum Investment Management Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, впервые за месяц гривня сделала такой стремительный прыжок вниз в день проведения валютного аукциона. Ранее Нацбанку удавалось сдерживать падение или даже укреплять гривню продажей доллара. Вчера, как отметил эксперт, гривня падала, несмотря ни на аукцион, ни на прямую продажу валюты Нацбанком во вторник, ни на заявления НБУ о планируемых на вторую половину декабря интервенциях. Противоречия между заявлениями и действиями обесценили роль позиции Национального банка, что подрывает доверие к банковской системе в целом, добавил эксперт.

Причинами роста доллара он называет спрос на него Нафтогаза, которому предстоит погасить до 2,8 млрд. долл. долга Газпрому, закрытие контрактов импортерами в конце года и свободная ликвидность, вызванная размещением бюджетных средств на счетах банков. По-прежнему большую роль играют панические настроения на фоне ускорения падения ВВП и пессимистического прогноза Секретариата Президента о выполнении госбюджета. Курс 7,5, который все еще воспринимается рынком как целевой на 2009 г., не устоит в случае огромного дефицита бюджета. О.Неплях считает, что все будет зависеть от того, пойдет ли правительство на покрытие дефицита за счет кредитных ресурсов при помощи НБУ, что вызовет резкий рост денежной массы.

Он также отметил, что макроэкономические показатели на 2009 г., утвержденные правительством в среду, не вселяют оптимизм. Вразрез с обещаниями удержаться от популизма при планировании бюджета на следующий год, Камбин утвердил сверхоптимистичный прогноз: рост ВВП на 0,4% и сохранение прогноза инфляции на 9,5% за год. «Мы надеемся, что либо эти прогнозы не пойдут в основу бюджета, либо бюджет в 2009 г. будет пересмотрен, иначе дефицит бюджета поставит серьезную подножку гривне», - подчеркнул он.

При эксперт добавил, что рынок евробондов также отреагировал на происходящее - индекс EMBI+ Украина вчера побил рекорд и вырос на 124 б.п. до 2587 п.