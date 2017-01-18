Нацбанк второй день подряд укрепляет официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2749.1865 (18 января – 2762.9792)

100 EUR – 2931.7325 (18 января – 2951.9670)

10 RUR – 4.6452 (18 января – 4.6514).

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,56/27,62 грн/долл.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4230/29,4871 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 грн/рубль.