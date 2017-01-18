Фонд гарантирования за год выплатил вкладчикам банков-банкротов почти 15 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков в своем управлении 80,866 млрд грн, что на 14,936 млрд грн больше показателя на 1 января 2016 года.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, за 12 месяцев 2016 года поступления регулярного сбора банков составили 3,332 млрд грн, поступления от ликвидируемых банков – 7,220 млрд грн, в том числе 3,915 млрд грн - от погашения кредитов, 3,204 млрд грн - от продажи активов, и 101 млн грн - от аренды имущества.

Также сообщается, что по состоянию на начало 2017 года в реестре участников Фонда насчитывается 99 банков-участников.

Как сообщал УНИАН, объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2017 года составил 15,316 млрд грн, что на 1,232 млрд грн, или на 8,7%, больше показателя на 1 января 2016 года.

В конце декабря 2016 года Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа на общую суму 7,9 млрд грн для кредитования Фонда гарантирования вкладов.

В 2015 году объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов сократился на 2,789 млрд грн, или на 16,5%.