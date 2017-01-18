Кабмин одобрил законопроект о механизмах борьбы с патентным троллингом

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

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«Отсутствие действенного механизма борьбы с патентным троллингом значительно снижает инвестиционную привлекательность Украины», - цитирует пресс-служба первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

Законопроект, разработанный Министерством экономического развития и торговли, предусматривает создание действенного механизма борьбы с патентным троллингом. В частности, создает возможность административного обжалования в Апелляционной палате выданных патентов (свидетельств) на промышленные образцы.

«Решение проблемы патентного троллинга - это шаг, который ждут как импортеры, так и иностранные инвесторы. Сейчас патентные тролли могут блокировать ввоз простейших товаров (например, вешалок или планшетов) путем получения патента и внесения его в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Мы предлагаем реальный механизм противодействия этому», - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономразвития Михаила Титарчука.

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Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи заявок на регистрацию промышленных образцов и товарных знаков в электронной форме.

Также для промышленных образцов предлагается ввести дополнительный критерий охраноспособности - индивидуальный характер объекта, который предлагается охранять патентом (свидетельством). Законопроект также создаст возможность регистрации коллективной торговой марки.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Минэконморазвития Степана Кубива, реформа системы прав интеллектуальной собственности (ИС) будет включать имплементацию законодательства Европейского Союза, усиление защиты ИС и изменение системы распределения роялти.

В начале сентября 2015 года Минэкономразвития в рамках реформирования сферы интеллектуальной собственности планировало разработать законодательный механизм для повышения эффективности борьбы с интернет-пиратством и защиты авторских прав.

В феврале 2016 года Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) третий год подряд признал Украину основным нарушителем авторских прав в интернете. Согласно данным международных экспертов, авторские права в Украине нарушаются систематически, и это нарушение может повлечь за собой целый ряд административных и финансовый санкций – вплоть до введения дополнительных пошлин на украинский экспорт и отмены программ технической помощи нашей стране.