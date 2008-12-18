Среднегодовой уровень цен на газ в 2009 году составит 260-300 долл.
15:18, 18 декабря 2008Финансы
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Сообщили в "Газпроме"
Среднегодовой уровень цен на газ в 2009 году составит 260-300 долларов за тысячу кубометров, заявил зампред правления "Газпрома"Александр МЕДВЕДЕВ в четверг на пресс-конференции в Москве, передают РИА Новости.
"Среднегодовой уровень цен на будущий год будет в диапазоне 260-300 долларов в зависимости от транспортных расходов. Вот такой разброс мы будем иметь, если ничего не произойдет до конца этого года и в первой половине следующего", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.
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