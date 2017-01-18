Посол Украины в Турции: товарооборот между странами ежегодно снижается на 20-25%

Посол Украины в Турции Андрей Сибига констатирует сокращение товарооборота между Украиной и Турцией в последние годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил во время видеовключения в рамках проекта «Дипломатия без границ».

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«Товарооборот между двумя странами сегодня достигает почти 4 млрд долл. К сожалению, за последние годы мы фиксируем тенденцию падения нашего двустороннего товарооборота, в частности, он ежегодно снижается в среднем на 20-25%», - сказал посол.

В то же время, по словам Сибиги, Украина имеет положительное сальдо в торговле с Турцией.

«Украина продает в Турцию больше товаров и услуг почти на 800 млн долл», - отметил посол.

Он также сообщил, в 2016 году турецкие инвестиции в Украину увеличились на 60 млн долл. и составили 260 млн долл.

«Наибольший объем турецких инвестиций направлен в предприятия в сфере промышленности - это около 30%, и коммуникаций, а также оптовой и розничной торговли. Если брать украинский сегмент в Турции, также большинство наших предприятий инвестируют в Турции в промышленность и в сферу услуг», - сказал Сибига.

По словам посла, в Турции на сегодняшний день зарегистрировано около 600 предприятий с украинским капиталом.

Кроме того, как сообщил Сибига, Турция оказывает помощь Вооруженным силам Украины.

«Эта программа рассчитана на 5 лет, то есть, если все будет в порядке, украинские Вооруженные силы в ближайшие 5 лет ежегодно будут получать около 3 млн долл. помощи», - отметил он.

Посол также сообщил, что вопрос о подписании соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами еще не решен.

«Переговорные группы экспертов находятся в постоянном контакте. На сегодняшний день остались нерешенными некоторые чувствительные группы товаров, если брать количественное измерение в 22 тыс. позиций, которые должны быть охвачены соглашением о зоне свободной торговли, несогласованными остались около 1800»,- сказал он.

«Позиция украинской стороны заключается в готовности достигнуть договоренности, но компромисс должен быть взаимовыгодным», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, украинский экспорт в Турцию в январе-сентябре 2016 года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 млрд долл., а импорт турецких товаров вырос на 33,7% - до 756 млн долл.