Некоторые банки регистрируют новых юрлиц - Foyil

Некоторыми банками сегодня регистрируются новые юридические лица для перевода на них активов в случае банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий МОШКАЛО.

“Сейчас начинается перерегистрация активов с одних финансовых учреждений на другие. Т.е. банкиры сами готовятся к банкротству», - отметил он. При этом Д.МОШКАЛО не уточнил, о каких именно банках идет речь.

По его словам, сегодня определенным кругом лиц в Украине готовится «новая Великая Депрессия с точки зрения перераспределения собственности». В этой связи Д.МОШКАЛО отметил, что создаваемые сегодня юрлица, на баланс которых будут переведены активы банков, смогут позднее принять эффективное участие в скупке подешевевшей собственности в Украине.