«Газпром» снова шантажирует Европу

15:52, 18 декабря 2008
Финансы
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И перекладывает свою вину на Украину

Российский газовый монополист «Газпром» планирует предупредить европейских партнеров о возможных рисках с поставками газа из-за неплатежа Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявил официальный представитель Правления ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

В частности он подчеркнул, что с учетом информации о невозможности со стороны Украины оплатить газовый долг до конца 2008 года, сегодня партнерам «Газпрома» будут направлены письма, где будет «описана вся ситуация и возможные варианты риска».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. дол.

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. дол. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и попросил "Газпром" об отсрочке расчетов по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь.

Сегодня, 18 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени. В.ЮЩЕНКО напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года.

Президент сообщил, что 17 декабря в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. дол., в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. дол. Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность». 

 

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