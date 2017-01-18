Порошенко в Давосе обсудил инвестиционные перспективы Украины с Глазенбергом и Ярославским

22:28, 18 января 2017
Финансы
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НК

Glencore Inc и DCH совместно примут участие в конкурсе по приватизации "Турбоатома".

REUTERS

Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 18 января текущего года, Президент Украины Петр Порошенко  встретился с мажоритарным акционером крупнейшей международной корпорации Glencore Inc Айвоном Глазенбергом и владельцем DCH Group Александром Ярославским.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику Украины. 

Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в приватизационном конкурсе по  АО «Турбоатом».

Отдельно обсуждались перспективы расширения масштабов деятельности Glencore Inc по

развитию аграрного сектора как стратегического для Украины. 

В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который Александр Ярославский при содействии Президента Украины запустил 6 января 2017 г.  и на возрождение которого выделил 400 млн.грн. Президент Украины отметил, что благодаря этому работу получили более 3000 чел.

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) — швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов

Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.

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